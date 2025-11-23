Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о подготовке США к скрытым операциям в Венесуэле в ближайшие дни

В США готовят военную операцию в Венесуэле по свержению правительства Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены начать проведение скрытых операций в Венесуэле. Власти хотят свергнуть правительство главы государства Николаса Мадуро. Так пишет Reuters, ссылаясь на источники в администрации США.

Как утверждается, операцию могут провести уже в ближайшие дни. Таким образом Вашингтон намерен «усилить давление» на руководство Венесуэлы.

По данным агентства, скрытые операции США будут только «первой частью новых мер» против Николаса Мадуро. В американском правительстве рассматривают, в том числе, свержение президента Венесуэлы, сказано в материале.

В воскресенье, 23 ноября, Николас Мадуро празднует 63-й день рождения. Президент РФ Владимир Путин направил ему поздравление. Письмо назвали «трогательным».

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше