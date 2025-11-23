Reuters узнал о подготовке США к скрытым операциям в Венесуэле в ближайшие дни

Соединенные Штаты намерены начать проведение скрытых операций в Венесуэле. Власти хотят свергнуть правительство главы государства Николаса Мадуро. Так пишет Reuters, ссылаясь на источники в администрации США.
Как утверждается, операцию могут провести уже в ближайшие дни. Таким образом Вашингтон намерен «усилить давление» на руководство Венесуэлы.
По данным агентства, скрытые операции США будут только «первой частью новых мер» против Николаса Мадуро. В американском правительстве рассматривают, в том числе, свержение президента Венесуэлы, сказано в материале.
В воскресенье, 23 ноября, Николас Мадуро празднует 63-й день рождения. Президент РФ Владимир Путин направил ему поздравление. Письмо назвали «трогательным».