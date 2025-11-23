Для водителей такси в ОП придумали новую обязанность

«Я считаю, что это должно быть обязательным условием для любого такси — безопасная перевозка детей», — цитирует Рыбальченко ТАСС. Водители эконом-класса должны будут иметь минимум одно детское кресло, а водители комфорт-класса и выше — не менее двух.