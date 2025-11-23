Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для водителей такси в ОП придумали новую обязанность

Водителей такси предложили обязать иметь детские кресла в авто. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По мнению эксперта, безопасная перевозка детей должна быть обязательным условием для любого такси.

Водителей такси предложили обязать иметь детские кресла в авто. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я считаю, что это должно быть обязательным условием для любого такси — безопасная перевозка детей», — цитирует Рыбальченко ТАСС. Водители эконом-класса должны будут иметь минимум одно детское кресло, а водители комфорт-класса и выше — не менее двух.

По мнению Рыбальченко, данное требование должно быть закреплено на законодательном уровне. Его соблюдение следует включить в правила лицензирования такси, в том числе предусмотреть наличие кресел для грудничков.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за перевозку ребенка без кресла с трех до пяти тысяч рублей. Ранее обсуждались другие законодательные инициативы, направленные на защиту прав водителей и семей с детьми.