Тюменец в гололед надел коньки и покатался по тротуару. Видео

Житель Тюмени 22 ноября в условиях сильного гололеда надел коньки и прокатился по обледеневшим тротуарам города. Соответствующее видео он опубликовал в telegram-канале «ЧС Тюмень».

В Тюмени ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток.

«Я решил выйти, воспользоваться этой погодой… Как на плохо залитом катке еду», — прокомментировал молодой человек в видео. В комментариях под постом тюменцы отметили, что коньки, пожалуй, стали лучшей обувью для вечера.

Видео: telegram-канал «ЧС Тюмень».

Инцидент произошел на фоне настоящего гололедного коллапса в городе. Как сообщают другие местные паблики в социальных сетях, ледяной дождь превратил дворы и дороги в каток. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендовала водителям отказаться от поездок из-за сложных погодных условий, бокового ветра и скользкой дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вечером 22 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ, у моста «Стрела», в условиях гололеда произошло ДТП с участием трех автомобилей.