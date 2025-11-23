Леера на трассе от Патрокла до Золотого моста установят до конца года во Владивостоке

Подготовка к установке новых защитных ограждений началась на трассе от Патрокла до Золотого моста во Владивостоке. Работы будут проведены на нескольких участках, которые ранее определили по итогам мониторинга аварийно-опасных мест, сообщает пресс-служба администрации города.
«Работы по монтажу ограждения проведут на нескольких участках. Приступить к ним подрядчик сможет уже в ближайшее время. Новое ограждение позволит повысить безопасность на этой дороге», — уточнили в мэрии.
Все работы должны быть выполнены до конца этого года.
Напомним, строительство ключевой для Владивостока авторазвязки «Седанка — Патрокл» в направлении Зелёного Бульвара вышло на завершающую стадию. На объекте ведутся работы по благоустройству и установке дорожной инфраструктуры, уложена основная часть асфальтобетонного покрытия. Для полного завершения дорожного покрытия осталось заасфальтировать один съезд.