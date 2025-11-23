Леера на трассе от Патрокла до Золотого моста установят до конца года во Владивостоке

Подготовка к установке новых защитных ограждений началась на трассе от Патрокла до Золотого моста во Владивостоке. Работы будут проведены на нескольких участках, которые ранее определили по итогам мониторинга аварийно-опасных мест, сообщает пресс-служба администрации города.