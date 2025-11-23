Ричмонд
Лепс признался, что пришёл бы на концерт Shaman в любом состоянии

Народный артист России Григорий Лепс заявил, что посетил бы сольный концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) по случаю его дня рождения в любом состоянии. Так он прокомментировал вопрос журналистов про вероятность пропустить выступление по состоянию здоровья.

Источник: Life.ru

Лепс заявил, что пришёл бы на концерт Shaman даже пьяным. Видео © Life.ru.

«В любом случае я конечно пришёл бы поддержать своего друга, к тому же этой чести удостоился, как я понимаю, только я», — ответил Лепс, обратившись к Ярославу.

Shaman рассказал о том, что вместе с Лепсом гостем концерта стал Никита Осин, продюсером которого является Дронов. Кроме того он признался, что Екатерина Мизулина посещает его выступления, если у них сходятся графики.

Ранее Life.ru публиковал репортаж с концерта Shaman в Кремлёвском дворце, на котором он отпраздновал 34-летие. Артист построил программу как персональную историю — с архивными кадрами, шутками о первых «гастролях» и редкими семейными записями. Вечер дополнили совместные выступления с Григорием Лепсом и Никитой Осиным, продюсером которого является Дронов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

