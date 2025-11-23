У побережья Камчатки за сутки произошли пять афтершоков магнитудой до 6,0

Кроме того, специалисты обратили внимание на активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова, которые расположены на Камчатке. В связи с этим в управлении МЧС призвали местных жителей и туристов не приближаться к указанным исполинам.