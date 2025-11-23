У побережья Камчатки за сутки произошли пять афтершоков магнитудой до 6,0

Сейсмологи зафиксировали за минувшие сутки у побережья Камчатки пять повторных землетрясений (афтершоков), сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
«За сутки зарегистрировано пять афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия», — говорится в публикации в Telegram-канале учреждения.
Их магнитуда варьировалась от 3,9 до 6,0. Отмечается, что в населённых пунктах полуострова подземные толчки не ощущались.
Кроме того, специалисты обратили внимание на активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова, которые расположены на Камчатке. В связи с этим в управлении МЧС призвали местных жителей и туристов не приближаться к указанным исполинам.
Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября в Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Его эпицентр находился в 17 км от города Искитима. Очаг подземных толчков залегал на небольшой глубине.