Ботанический сад имени Травникова появится в Москве

«Сад площадью почти 0,18 га будет создан на базе бывшего регионального памятника природы, расположенного на Фрунзенской набережной, с таким же названием. Теперь он получит федеральный статус особо охраняемой территории и будет находиться в ведении МГУ имени М. В. Ломоносова. Повышение статуса территории позволит сохранить собранную там ботаническую коллекцию, включающую в себя более 300 видов растений из разных регионов России и мира, при этом 17 видов занесено в Красную книгу России», — говорится в сообщении.