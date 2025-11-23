Ботанический сад имени Травникова появится в Москве

«Сад площадью почти 0,18 га будет создан на базе бывшего регионального памятника природы, расположенного на Фрунзенской набережной, с таким же названием. Теперь он получит федеральный статус особо охраняемой территории и будет находиться в ведении МГУ имени М. В. Ломоносова. Повышение статуса территории позволит сохранить собранную там ботаническую коллекцию, включающую в себя более 300 видов растений из разных регионов России и мира, при этом 17 видов занесено в Красную книгу России», — говорится в сообщении.
Сад был заложен в 1957 году Павлом Ивановичем Травниковым. Агроному-любителю удалось создать природную территорию у дома, где он жил. После смерти Травникова за садом начали ухаживать местные жители, однако к середине 2000-х он оказался фактически заброшен. В 2007 году сад под свою опеку взяли ученики расположенной неподалеку школы № 588. В 2018 году специалисты Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» разработали проект восстановления сада имени П. И. Травникова, который был реализован.