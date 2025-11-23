В России с марта 2026 года запретят латиницу в названиях ЖК

Глава думского комитета добавила, что русский язык является государственным языком, и совершенно понятно желание людей, оглядываясь вокруг себя на улице, в магазине, в кинотеатре, в поликлинике — везде ощущать себя «в своей родной стране», читать информацию на понятном им родном языке. «И изменения в законодательстве соответствуют этому общественному справедливому запросу», — заключила Казакова.