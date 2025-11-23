Ричмонд
ЦСКА потребовал экстренно разобраться с избиением болельщика фанатами «Спартака»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов по факту избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака». Инцидент произошел на матче 16-го тура МИР РПЛ, который прошел на «Лукойл Арене». ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

Ранее фанаты «Спартака» были замечены в потасовке после матча, где избили болельщика ЦСКА.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ждет оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов по факту избиения болельщика армейцев фанатами «Спартака». Инцидент произошел на матче 16-го тура МИР РПЛ, который прошел на «Лукойл Арене». ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в Telegram-канале.

ЦСКА подчеркивает готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать поддержку пострадавшему болельщику.

Инцидент с избиением болельщика ЦСКА фанатами «Спартака» произошел после матча 16-го тура МИР РПЛ, который завершился победой «Спартака» со счетом 1:0. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ранее уже призывал правоохранительные органы оперативно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

