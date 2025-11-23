Юрист объяснил, почему не стоит покупать подаренную квартиру

Основания для оспаривания сделки дарения предусмотрены в ГК РФ. В основном такое случается, если родственники дарителя заявляют о его недееспособности или непонимании происходящего. Или дарение является притворной сделкой для вывода имущества от кредиторов. Речь может идти и о скрытой продаже, например, чтобы не платить налоги.