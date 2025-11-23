Новые пространства открылись в молодежном центре «Притяжение» в Усть-Илимске

«Появление такого многофункционального объекта — это новые возможности для молодежи. Каждый день в “Притяжении” наполнен интересными мероприятиями, а все пространства помогают молодым людям самореализовываться, создавать новые проекты, развивать добровольчество, осваивать креативные индустрии и выстраивать карьерную траекторию. Поздравляю с этим усть-илимскую молодежь и благодарю всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта», — сказала министр по молодежной политике области Маргарита Цыганова.