Новые пространства открылись в молодежном центре «Притяжение» в Усть-Илимске

IrkutskMedia, 23 ноября. В СМЦ «Притяжение» в Усть-Илимске открылись новые пространства для молодежи общей площадью 1,2 тысячи кв. метров. Для ремонта и оснащения центра из федерального бюджета привлечено около 60 млн рублей в 2022 году.
Пресс-служба правительства Иркутской области сообщает, первые пространства центра открылись в 2023 году, а в ноябре 2024 года заработали новые студии. Сегодня «Притяжение» — это 22 кабинета на пяти этажах: от фотостудии и школы брейк-данса (6+) до театрального кружка (6+) и автоклуба (6+).
В этом году открылось патриотическое пространство, пространство «Карьерный рост» (6+), Добро. Центр (6+), территория творчества (6+), «Бизнес-мотивация» (6+), картинг-клуб «Вираж»(6+). Одной из новых точек «Притяжения» станет гуманитарный центр поддержки участников СВО, где будут комплектовать посылки бойцам, а также изготавливать для них снаряжение, одежду, сети и другое.
«Появление такого многофункционального объекта — это новые возможности для молодежи. Каждый день в “Притяжении” наполнен интересными мероприятиями, а все пространства помогают молодым людям самореализовываться, создавать новые проекты, развивать добровольчество, осваивать креативные индустрии и выстраивать карьерную траекторию. Поздравляю с этим усть-илимскую молодежь и благодарю всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта», — сказала министр по молодежной политике области Маргарита Цыганова.
С открытием новых пространств усть-илимскую молодежь поздравил мэр города Эдуард Симонов. Для всех гостей провели экскурсию и мастер-классы.
Напомним, в Усть-Илимске идет благоустройство набережной по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года стал частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект получил название «Свет маяка» и стал победителем IX Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2024 году.