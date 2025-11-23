Ричмонд
+11°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из крупнейших медиахолдингов ХМАО отметил юбилей. Фото

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», один из крупнейших медиахолдингов ХМАО, отмечает 35-летие. С юбилеем сотрудников компании поздравил глава округа Руслан Кухарук. Об этом сообщают в его telegram-канале.

Кухарук пожелал коллективу крепкого здоровья, вдохновения и добрых новостей.

Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», один из крупнейших медиахолдингов ХМАО, отмечает 35-летие. С юбилеем сотрудников компании поздравил глава округа Руслан Кухарук. Об этом сообщают в его telegram-канале.

«Поздравил сотрудников “СургутИнформ-ТВ” с 35-летием телекомпании! У СТВ за плечами огромный опыт и прочные позиции в медиаотрасли. Телекомпания сегодня — один из крупных медиахолдингов региона», — подчеркнул Кухарук.

Он добавил, что самую важную оценку работы телекомпании дает аудитория, отметив высокий уровень доверия жителей. Губернатор пожелал коллективу крепкого здоровья, вдохновения и добрых новостей.

«СургутИнформ-ТВ» исполнилось 35-лет «СургутИнформ-ТВ» исполнилось 35-лет «СургутИнформ-ТВ» исполнилось 35-лет «СургутИнформ-ТВ» исполнилось 35-лет «СургутИнформ-ТВ» исполнилось 35-лет.

«СургутИнформ-ТВ» показывает информационно-аналитические выпуски «Новости Сургута» и «Итоги недели», интерактивное ток-шоу «За скобками», спортивные трансляции и тематические программы, в том числе для молодежи. Помимо этого в медиахолдинг входят два круглосуточных телеканала — «С1» и «86», сетевое интернет-издание sitv.ru и радио «СургутИнформ».

Ранее URA.RU сообщало, что глава Югры Руслан Кухарук поздравил бывшего губернатора региона, сенатора Совета Федерации Наталью Комарову с юбилеем. Ей исполнилось 70 лет.