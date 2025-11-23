Один из крупнейших медиахолдингов ХМАО отметил юбилей. Фото

«СургутИнформ-ТВ» показывает информационно-аналитические выпуски «Новости Сургута» и «Итоги недели», интерактивное ток-шоу «За скобками», спортивные трансляции и тематические программы, в том числе для молодежи. Помимо этого в медиахолдинг входят два круглосуточных телеканала — «С1» и «86», сетевое интернет-издание sitv.ru и радио «СургутИнформ».