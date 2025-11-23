ВВС Нидерландов атаковали беспилотники над авиабазой Фолкел

Нидерландские военно-воздушные силы ликвидировали несколько дронов над авиабазой Фолкел. Объект располагается на юге страны в провинции Северный Брабант. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Нидерландов.
Как утверждается, в связи с произошедшим начали расследование. Об инциденте стало известно 21 ноября. Дроны заметили около 19:00−21:00 часов.
«Сотрудники военно-воздушных сил с земли применили оружие, чтобы сбить дроны. Летательные аппараты покинули район и не были найдены», — говорится в сообщении.
Нидерландский аэропорт Эйндховен приостановил работу после обнаружения в небе беспилотников 22 ноября. Их заметили над аэропортом Эйндховена. Гражданское и военное воздушное сообщение приостановили на несколько часов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.