Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II

В письмах, которые связаны с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, содержатся утверждения о том, что среди его клиентов была покойная королева британская Елизавета II, он якобы предоставлял ей финансовые услуги. Об этом написало издание Daily Express, ссылаясь на опубликованные электронные письма по делу финансиста.
В одном из около 23 тысяч документов по делу Эпштейна, которые опубликовал Конгресс Соединенных Штатов на прошлой неделе, сказано, что лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман заявил о сложившемся у него «впечатлении, что в число клиентов финансиста входит королева Великобритании», сказано в статье.
В документах приводятся утверждения ученого о том, что Эпштейн предоставлял финансовые услуги Елизавете II. В своей книге 1994 года физик признавал, что получал финансовую поддержку от Эпштейна. Гелл-Ман умер в 2019 году.
Также в документах говорится, что брат нынешнего короля Британии Карла III Эндрю приглашал финансиста и его сообщницу Гислейн Максвелл на день рождения Елизаветы II в 2000 году в Виндзорский замок, передает РИА Новости.
В Букингемском дворце отказались комментировать публикацию издания.
Брат короля Британии Карла III Эндрю проигнорировал вызов от Конгресса США для дачи показаний по делу Джеффри Эпштейна. Срок для ответа был установлен на 20 ноября, сообщило издание Times со ссылкой на конгрессменов-демократов.