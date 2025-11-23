Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II

В одном из около 23 тысяч документов по делу Эпштейна, которые опубликовал Конгресс Соединенных Штатов на прошлой неделе, сказано, что лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман заявил о сложившемся у него «впечатлении, что в число клиентов финансиста входит королева Великобритании», сказано в статье.