«СКА-Нефтяник» в домашнем матче обыграл «Енисей» 6:2

В субботу в арене «Ерофей» в Хабаровске «СКА-Нефтяник» в присутствии 7152 зрителей со счётом 6:2 выиграл матч против красноярского «Енисея». Встреча с принципиальным соперником и в этот раз не стала для «кабанов» лёгкой — хозяева поля допустили осечку в дебюте, но смогли перестроиться и довести поединок до победы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гости открыли счёт на 11-й минуте, армейцы у своей штрафной упустили шустрого Давида Корешкова и у некоторых зрителей по спине пробежал холодок: так было в предыдущих сезонах в тех домашних играх, в которых «СКА-Нефтяник» проигрывал «Енисею», первыми отличались гости. Юрия Шардакова этот гол не смутил — остановить его в своей штрафной красноярцы смогли только с нарушением правил и Владимир Каланчин реализовал пенальти.
— Этот гол словно сбросил с хозяев невидимые путы, после чего те предстали перед своими поклонниками привычным для них «СКА-Нефтяником», — отметили в пресс-службе клуба. — Правда, следующего гола ждать пришлось еще почти десять минут, но в том, что он состоится, уже не было никаких сомнений. «Козырным тузом» у хабаровчан в этот день стал Туомас Мяаття, он за короткий промежуток дважды ювелирно ассистировал Колповскому и Егорычеву, а после перерыва, уже при счёте 4:1, сам оформил «дубль».
В этот момент показалось, что «Енисей» снова проиграет с большим отрывом. Но, к чести красноярцев, они показали, что умеют бороться до конца, даже когда ситуация кажется безвыходной.
26 ноября «СКА-Нефтяник» продолжит домашнюю серию матчем с другим принципиальным для себя соперником, вице-чемпионом России — архангельским «Водником». Гости, как и московское «Динамо», выиграли четыре стартовые игры сезона 2025/26 годов. Встреча начнётся в 19 часов.