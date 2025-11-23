«СКА-Нефтяник» в домашнем матче обыграл «Енисей» 6:2

— Этот гол словно сбросил с хозяев невидимые путы, после чего те предстали перед своими поклонниками привычным для них «СКА-Нефтяником», — отметили в пресс-службе клуба. — Правда, следующего гола ждать пришлось еще почти десять минут, но в том, что он состоится, уже не было никаких сомнений. «Козырным тузом» у хабаровчан в этот день стал Туомас Мяаття, он за короткий промежуток дважды ювелирно ассистировал Колповскому и Егорычеву, а после перерыва, уже при счёте 4:1, сам оформил «дубль».