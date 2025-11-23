Арестованный бывший президент Бразилии Болсонару попытался паяльником вскрыть браслет для отслеживания

Арестованный экс-президент Бразилии Жаир Болсонару сознался в попытке вскрыть паяльником браслет для отслеживания перемещений. Ранее бывший глава государства находился под домашним арестом. Однако правоохранители изменили меру пресечения из-за высокого риска побега преступника. Так пишет Reuters, ссылаясь на видео с объяснениями Жаира Болсонару.
Бывший бразильский лидер подтвердил, что пытался снять браслет, размещенный на ноге. Полиция уже заменила устройство на новое. Старое было существенно повреждено, говорится в материале.
«Бывший президент Жаир Болсонару признался, что использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал», — сказано в сообщении.
Нарушителя арестовали в субботу, 22 ноября. Задержание ранее связали с призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку отца. Превентивный арест осуществлен во исполнение судебного ордера.