Арестованный бывший президент Бразилии Болсонару попытался паяльником вскрыть браслет для отслеживания

Reuters: экс-президент Болсонару признался в попытке вскрыть электронный браслет.

Источник: Комсомольская правда

Арестованный экс-президент Бразилии Жаир Болсонару сознался в попытке вскрыть паяльником браслет для отслеживания перемещений. Ранее бывший глава государства находился под домашним арестом. Однако правоохранители изменили меру пресечения из-за высокого риска побега преступника. Так пишет Reuters, ссылаясь на видео с объяснениями Жаира Болсонару.

Бывший бразильский лидер подтвердил, что пытался снять браслет, размещенный на ноге. Полиция уже заменила устройство на новое. Старое было существенно повреждено, говорится в материале.

«Бывший президент Жаир Болсонару признался, что использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал», — сказано в сообщении.

Нарушителя арестовали в субботу, 22 ноября. Задержание ранее связали с призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку отца. Превентивный арест осуществлен во исполнение судебного ордера.