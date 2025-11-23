В Перми отгремел масштабный фестиваль юных цирковых талантов — как это было. Фотогалерея

В этом году на отборочный тур поступило 228 заявок от 63 цирковых объединений из различных регионов РФ, включая Подмосковье, Иркутскую область, Алтайский край и Республику Крым. В заключительный этап прошли 54 номера, а Пермь приняла 31 коллектив и 142 участника.