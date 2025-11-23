В Перми отгремел масштабный фестиваль юных цирковых талантов — как это было. Фотогалерея

Пермь в очередной раз собрала сильнейших представителей индустрии.
Школа воздушной гимнастики «Полет за мечтой» из Тулы стала обладателем гран-при седьмого всероссийского фестиваля юных цирковых талантов. Масштабный конкурс под названием «Феерия» провели с 19 по 21 ноября, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«Номер “Воин” принес тульским гимнастам главный приз Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов», — написала министр в своем telegram-канале. По словам Платоновой, событие акцентирует внимание на значимости циркового искусства и способствует развитию детских коллективов, так как именно в любительских студиях зарождаются будущие звезды.
В этом году на отборочный тур поступило 228 заявок от 63 цирковых объединений из различных регионов РФ, включая Подмосковье, Иркутскую область, Алтайский край и Республику Крым. В заключительный этап прошли 54 номера, а Пермь приняла 31 коллектив и 142 участника.
В этот раз жюри фестиваля, бессменными председателями которого являются руководители Большого Московского цирка Аскольд и Эдгард Запашные, учредило специальную награду имени чемпиона мира по магии, народного артиста России Владимира Данилина. Эту награду за номер «Цветение сакуры» получил пермский народный цирковой коллектив «Эквилибриум».
Членам жюри предстояло сделать непростой выбор Юные таланты демонстрировали свои навыки Отбор прошли представители 13 регионов России Фестиваль провели уже в седьмой раз Фестиваль призван популяризировать цирковое искусство в массах В финале главное — не ударить в грязь лицом.