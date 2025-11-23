Два спектакля хабаровских театров претендуют на «Золотую маску-2026»

Два спектакля Хабаровского краевого академического музыкального театра и один спектакль Хабаровского краевого театра юного зрителя получили признание жюри национальной театральной премии «Золотая Маска». Балет «Метель», мюзикл «Анна Каренина» и драма «Баллада о солдате» вошли в список лучших постановок страны на сезон 2024−2025 годов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это достижение вновь подтверждает статус Хабаровского края как одного из культурных центров Дальнего Востока и всей России. «Золотая Маска» — это главная театральная премия в России. Быть номинированным или получить её диплом — это большая честь и признание высокого профессионализма, — отметили в региональном Минкультуры.
Балет «Метель» Хабаровского краевого академического музыкального театра, основанный на повести А. С. Пушкина, получил диплом премии и вошел в список лучших спектаклей сезона 2024−2025 годов в категории «Музыкальный театр». Этот лирический балет был отмечен за свою художественную целостность и глубину. Постановщиком балета является заслуженный артист Хабаровского края Андрей Крылов.
Мюзикл «Анна Каренина», основанный на известном романе Л. Н. Толстого, получил номинацию на премию «Золотая Маска». Режиссёром этого спектакля является Наталья Индейкина, заслуженная артистка России.
Спектакль «Баллада о солдате», который ставит Хабаровский краевой театр юного зрителя, получил диплом премии. Этот спектакль также попал в список лучших постановок сезона 2024−2025 в категории драматических театров и театров кукол. Режиссёр Виталий Фёдоров создал постановку, вдохновлённую не только культовым фильмом Григория Чухрая, но и произведениями Л. Н. Толстого, И. Э. Бабеля и Э. М. Ремарка.
В этом году на премию «Золотая маска» было подано 789 заявок из разных регионов России. Жюри выбрало 62 лучших спектакля, которые будут бороться за награды. Эти спектакли покажут на церемонии награждения в 2026 году.