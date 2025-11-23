Два спектакля хабаровских театров претендуют на «Золотую маску-2026»

Спектакль «Баллада о солдате», который ставит Хабаровский краевой театр юного зрителя, получил диплом премии. Этот спектакль также попал в список лучших постановок сезона 2024−2025 в категории драматических театров и театров кукол. Режиссёр Виталий Фёдоров создал постановку, вдохновлённую не только культовым фильмом Григория Чухрая, но и произведениями Л. Н. Толстого, И. Э. Бабеля и Э. М. Ремарка.