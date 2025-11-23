Яйца, бензин и билеты сильнее всего подорожали в Приморье в октябре

Продовольствие, моторное топливо и проезд в транспорте сильнее всего подорожали в Приморском крае в октябре. На этом фоне общий рост потребительских цен за месяц составил 0,61%. Однако ключевой тренд дает надежду: годовая инфляция в регионе замедляется четвертый месяц подряд и опустилась ниже среднероссийского показателя, составив 7,20% против 7,71% по стране. Такие данные публикует Росстат в своем ежемесячном отчете.
«С исключением сезонности рост цен в октябре ускорился. Основными причинами стали перенос поставщиками услуг возросших издержек в цены, а также снижение предложения моторного топлива из-за ремонта ряда российских нефтеперерактивающих заводов», — уточняют в пресс-службе Росстата.
Продовольствие бьет по карману.
Больше всего в октябре ударило по кошельку приморцев подорожание продуктов. За месяц продовольствие стало дороже на 0,71%, а за год — на 9,65%. Второй месяц подряд сильнее всего повышались цены на яйца — стоимость продукта увеличилась на 17%. С сентября производители начали перекладывать возросшие издержки в цены, чтобы производство не стало убыточным. Несмотря на недавний всплеск, за последние 12 месяцев яйца в целом подешевели на 12,43%.
Также ощутимо выросли цены на молочную продукцию — на 1,19% за месяц и 13,53% за год и услуги общественного питания — 1,97% за октябрь и 11,33 за год. Высокий спрос позволил кафе и ресторанам активнее переносить в меню возросшие затраты на персонал и продукты.
При этом уже пятый месяц подряд продолжается снижение цен на сахар. За октябрь он подешевел на 1,47%, а за год — на 5,13%, чему способствовали высокие запасы и хороший урожай сахарной свеклы.
Топливо и лекарства против электроники.
На рынке непродовольственных товаров в октябре сложилась яркая и противоречивая картина, где рекордный рост соседствовал с заметным снижением.
Безоговорочным «лидером» роста стали цены на моторное топливо. За один только октябрь бензин и дизель подорожали на 3,10%, а за год стоимость взлетела на 15,73%. Этому резкому скачку способствовало одновременное действие двух факторов. С одной стороны, спрос подстегнули активные полевые работы в сельскохозяйственных регионах. С другой — предложение сократилось из-за планового ремонта ряда крупных российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Еще одной статьей повышенных расходов для приморцев стали медицинские товары. За месяц они подорожали на 1,63%, а за год — на 6,26%. Рост здесь обусловлен как долгосрочными, так и краткосрочными причинами.
«Российские компании переносили в цены возросшие издержки на логистику и зарплаты сотрудников из-за недостатка кадров», — констатирует Росстат.
К этим структурным проблемам добавился и сезонный фактор — начало периода простуд традиционно увеличивает спрос и, соответственно, цены на ряд лекарственных препаратов.
На фоне этих подорожаний выгодным контрастом выглядит устойчивое снижение цен на рынке электроники и бытовой техники. В октябре продолжали дешеветь компьютеры (-0,42%), телевизоры (-0,60%) и электроника в целом (-0,83%). За последние 12 месяцев компьютеры подешевели на 7,63%, а телевизоры — на 6,62%. Эксперты связывают эту позитивную динамику с охлаждением потребительского кредитования. Дорогие займы заставляют людей откладывать крупные покупки, что вынуждает ритейлеров запускать распродажи и снижать маржу для поддержания спроса.
Услуги: транспорт бьет рекорды, а туризм дешевеет.
Сектор услуг продолжает демонстрировать самую высокую инфляцию в годовом выражении — 11,67%, хотя в октябре темпы его подорожания несколько снизились (+0,48%). Внутри этой категории наблюдается резкий контраст: пока одни услуги становятся серьезной статьей расходов, другие, наоборот, предлагают возможности для экономии.
Больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта. Цены на перелеты и поездки подскочили на 4,20% за месяц, а за год транспортные услуги стали дороже на 18,64%.
«Поскольку пассажиры покупают билеты заранее, в замер вошли предновогодние билеты с вылетом/выездом в декабре, когда спрос на поездки, а значит, и цены, традиционно повышаются», — поясняется в отчете.
Зарубежный туризм стал дешевле. В октябре стоимость туров снизилась на 6,86%, причем сильнее всего — на путевки в Турцию (на 22,35%). Аналитики связывают это с двумя ключевыми факторами.
«В октябре рубль несколько укрепился, поэтому поездки по некоторым направлениям подешевели. Кроме того, в отдельных странах окончился туристический сезон, и спрос на поездки туда снизился», — уточняют в пресс-службе Росстата.
Напомним, что ранее минсельхоз РФ сообщил, что несмотря на традиционный для осени сезонный рост стоимости яиц, в настоящее время оптовые цены на них значительно ниже, чем были годом ранее. В Приморье цены на яйца в рознице действительно стабилизировались, причем продукция некоторых местных производителей действительно доступная, а поставщики из других регионов уже не демпингуют, как часто бывало ранее.