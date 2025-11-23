Яйца, бензин и билеты сильнее всего подорожали в Приморье в октябре

Больше всего в октябре ударило по кошельку приморцев подорожание продуктов. За месяц продовольствие стало дороже на 0,71%, а за год — на 9,65%. Второй месяц подряд сильнее всего повышались цены на яйца — стоимость продукта увеличилась на 17%. С сентября производители начали перекладывать возросшие издержки в цены, чтобы производство не стало убыточным. Несмотря на недавний всплеск, за последние 12 месяцев яйца в целом подешевели на 12,43%.