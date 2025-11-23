Как Курган потерял троллейбусы: история одного масштабного банкротства

В лучшие годы на 10 городских маршрутов ежедневно выходило 55 машин.
Ровно шесть десятилетий назад, 23 ноября, город впервые увидел на своих улицах машины ЗИУ-5, и сегодня курганскому троллейбусному движению могло бы исполниться 60 лет. Но вместо торжественного юбилея курганцы вспоминают историю транспорта, который прошел путь от главного городского перевозчика до банкрота, распроданного по частям и сданного в утиль. Подробности в материале URA.RU.
Рождение легенды и первые пассажиры.
Троллейбус № 4 ехал от Вокзала до Заозерного.
История курганского электротранспорта началась 23 ноября 1965 года. В тот день в 16:30 у Дворца культуры строителей выстроилась колонна новеньких троллейбусов, а председатель горисполкома Геннадий Махалов торжественно перерезал алую ленточку. После митинга, на котором выступили партийные лидеры и строители, машины приняли на борт своих первых 750 пассажиров.
Троллейбусы на улицах Кургана. 1960-е годы.
Три машины отправились к Уралсельмашу, еще три — в сторону КМЗ. Регулярное же движение стартовало на следующее утро, 24 ноября, ровно в 6 часов. На линию вышли четыре троллейбуса ЗИУ-5, которые начали курсировать по маршрутам, связывавшим крупнейшие заводы города: «Курганхиммаш», «Уралсельмаш» и КМЗ.
Эпоха активного строительства и расцвета.
В апреле 2015 года на линии оставалось всего около 20 троллейбусов, обслуживающих три маршрута.
Развитие сети шло стремительными темпами. Уже к моменту запуска в городе функционировали две тяговые подстанции и более 26 километров контактной сети, а парк насчитывал 10 машин. Инфраструктура продолжала расширяться: в 1968 году построили третью подстанцию и почти 10 километров линий, а в 1972 году введение четвертой подстанции позволило увеличить общую протяженность сети до 46,8 километра. Электротранспорт пришел в аэропорт, поселок Сиреневый и Заозерный жилой массив. Пик востребованности троллейбуса пришелся на середину двухтысячных годов. Статистика 2005 года фиксировала ежедневный выход на линию 55 машин, которые работали на 10 городских маршрутах и перевозили более 70 тысяч курганцев в день.
Кризис, долги и остановка сердца системы.
Пикет не спас МУП ГЭТ от банкротства.
Проблемы начали накапливаться после ряда реорганизаций. Созданное в 2009 году МУП «Городской электротранспорт» не смогло справиться с экономическими трудностями. К концу 2014 года предприятие накопило критическую задолженность около 100 миллионов рублей и само инициировало процедуру банкротства. Агония длилась несколько месяцев, пока 29 апреля 2015 года в 10 часов утра движение не остановилось окончательно. Причиной стало отключение тяговой подстанции № 2 из-за долгов по аренде, что парализовало ключевые участки сети. На момент закрытия на трех оставшихся маршрутах работало всего около 20 троллейбусов.
Ликвидация и распродажа наследия.
Большинство выкупленных троллейбусов новые владельцы не смогли перепродать и отправили в утиль.
После остановки движения начался процесс ликвидации имущества предприятия-банкрота. Основная часть троллейбусного парка, составлявшая 45 машин, была продана за скромные 3,8 миллиона рублей и впоследствии утилизирована новыми владельцами. Лишь пяти современным низкопольным троллейбусам «Авангард» повезло больше: их выкупило предприятие из города Ленинск-Кузнецкий, где они продолжили работу. Печальная участь постигла и инфраструктуру: в 2016 году контактную сеть и подстанции выкупил частный инвестор, после чего провода были полностью демонтированы. Юридическая точка в истории была поставлена 13 сентября 2017 года, когда МУП «ГЭТ» было официально ликвидировано, а вырученные от продажи имущества средства пошли на погашение долгов перед кредиторами.