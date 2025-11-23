Как Курган потерял троллейбусы: история одного масштабного банкротства

Развитие сети шло стремительными темпами. Уже к моменту запуска в городе функционировали две тяговые подстанции и более 26 километров контактной сети, а парк насчитывал 10 машин. Инфраструктура продолжала расширяться: в 1968 году построили третью подстанцию и почти 10 километров линий, а в 1972 году введение четвертой подстанции позволило увеличить общую протяженность сети до 46,8 километра. Электротранспорт пришел в аэропорт, поселок Сиреневый и Заозерный жилой массив. Пик востребованности троллейбуса пришелся на середину двухтысячных годов. Статистика 2005 года фиксировала ежедневный выход на линию 55 машин, которые работали на 10 городских маршрутах и перевозили более 70 тысяч курганцев в день.