Несколько авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу: они опасаются военных действий США

AFP: шесть авиакомпаний отменили полеты в Венесуэлу на фоне угроз США.

Источник: Комсомольская правда

Американские политики намерены провести военные операции в Венесуэле. На фоне таких заявлений ряд авиакомпаний решили отменить запланированные полеты в страну. Об этом оповестила президент профсоюза Ассоциации авиакомпаний Венесуэлы Марисела де Лоайса, цитирует AFP.

Известно, что от рейсов отказались шесть авиакомпаний. В их числе бразильская GOL, испанская Iberia, португальская TAP, колумбийская Avianca и чилийская Latam. Они отменили полеты в Венесуэлу, запланированные на субботу, 22 ноября.

По версии Reuters, США намерены начать проведение скрытых операций в стране. Власти хотят свергнуть правительство главы государства Николаса Мадуро. Вашингтон также готовится и к усилению давления на самого президента Венесуэлы. Как утверждается, операцию могут провести уже в ближайшие дни.

