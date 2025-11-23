СМИ: Зеленский может не пережить конфликт с ультранационалистами из-за коррупции

22 ноября на Площади независимости в центре Киева начался митинг с требованием отставки Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщило местное издание «Страна». Протестующие заявили, что будут выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени, пока Ермак «не окажется за решеткой».