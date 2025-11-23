Ричмонд
СМИ: Зеленский может не пережить конфликт с ультранационалистами из-за коррупции

Украинский президент Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, которые недовольны коррупционными скандалами и неудачами на фронте. Об этом написал находящийся в Киеве корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер.

Он считает, что возникший в политике главы Украины дисбаланс не получится «так просто исправить».

— Это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами. Вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане, — заявил журналист.

По его мнению, украинскому лидеру нужно внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он оказался, передает РИА Новости.

— Ситуация для Зеленского крайне сложная, — заключил Ваннер.

22 ноября на Площади независимости в центре Киева начался митинг с требованием отставки Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщило местное издание «Страна». Протестующие заявили, что будут выходить на площадь каждую субботу в полдень по местному времени, пока Ермак «не окажется за решеткой».