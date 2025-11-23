Внучке Джона Кеннеди диагностировали смертельное заболевание

Татьяна Шлоссберг, внучка бывшего президента США Джона Кеннеди, рассказала, что у неё выявили тяжёлую форму онкологического заболевания крови. Об этом она сообщила в своей авторской публикации в журнале New Yorker.
По словам Шлоссберг, серьёзные подозрения возникли после рождения её второго ребёнка, когда медики обнаружили у неё аномально высокий уровень лейкоцитов. Последующее обследование подтвердило диагноз — острый миелоидный лейкоз, который был установлен весной 2024 года, когда ей было 34 года. С тех пор она прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла две трансплантации стволовых клеток.
Во время последнего осмотра врачи сообщили ей, что прогноз крайне неблагоприятный и жизнь может быть ограничена примерно годом. Шлоссберг назвала эти известия тяжёлым ударом, отметив, что болезнь развивалась стремительно несмотря на проведённое лечение.
