«Достойно уважения»: Бледанс вступилась за Диброва после скандального видео

— Когда мужчина в таком возрасте не стесняется, это уже достойно уважения. Нет, конечно, показывать не надо — нас же смотрят дети. А с другой стороны, он ничего не делал такого, что бы нарушило закон России. Просто его подловили за интимными делами, а он не успел спрятать. И все узнали, что Полина его любила не только за умные мысли, но и за кое-что в штанах, — заявила артистка в беседе с порталом Woman.ru.