«Достойно уважения»: Бледанс вступилась за Диброва после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров оказался в эпицентре обсуждений в Сети после публикации видео, где его сняли с расстегнутой ширинкой. Он объяснил произошедшее случайностью, но большинство пользователей усомнились в этом и подвергли его критике. Но нашлись и те, кто встал на защиту шоумена.
Актриса Эвелина Бледанс заявила, что телеведущий не заслуживает осуждения, так как не совершил ничего противоправного. По ее мнению, эта ситуация скорее говорит о мужской силе и раскрепощенности Диброва.
— Когда мужчина в таком возрасте не стесняется, это уже достойно уважения. Нет, конечно, показывать не надо — нас же смотрят дети. А с другой стороны, он ничего не делал такого, что бы нарушило закон России. Просто его подловили за интимными делами, а он не успел спрятать. И все узнали, что Полина его любила не только за умные мысли, но и за кое-что в штанах, — заявила артистка в беседе с порталом Woman.ru.
Также она прокомментировала появившиеся слухи о возможном воссоединении Диброва с экс-супругой. Бледанс не исключила, что шоумен может сделать Полине предложение повторно и пара вновь сойдется.
Журналист Отар Кушанашвили высказался о скандальном видео с Дмитрием Дибровым, где его запечатлели с расстегнутой ширинкой.