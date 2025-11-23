Сенаторы-республиканцы могут попытаться помешать президенту США Дональду Трампу добиться мира на Украине. Они вложили средства в оборонно-промышленный комплекс. Об этом заявила в соцсети конгрессвумен Анна Паулина Луна.
Республиканка подчеркнула, что такие действия сенаторов запрещены законом. При этом инвестиции американских денег в ОПК продолжаются.
«Сенаторы-республиканцы пытаются разрушить мирное соглашение Трампа между Россией, США и Украиной, их портфели в значительной степени инвестированы в оборонную промышленность», — заверила Анна Паулина Луна.
Конгрессвумен также обратилась к нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому. По ее словам, он должен принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Такая инициатива, заявила республиканка, является единственным путем к миру.