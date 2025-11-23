Первых на Дальнем Востоке «медовых сомелье» подготовят в Приморье

Образовательная программа «Органолептическая дегустация мёда», которая впервые на Дальнем Востоке подготовит сертифицированных «медовых» сомелье, стартует в Приморье. Курс организован Агентством по развитию пчеловодства края и объединит 12 специалистов из девяти муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
«Четырёхдневное обучение позволит специалистам стать проводниками технологий в своих муниципалитетах или регионах, а главное — экспертами, что особенно важно при проведении конкурсов на лучший мёд», — отметили в правительстве.
Как отметил руководитель агентства Рамиль Еникеев, наличие квалифицированных сомелье напрямую влияет на качество продукции и культуру производства.
«Эти мероприятия способствуют выработке эталонного продукта — приморского мёда, на основе которого разрабатываются стандарты качества», — подчеркнул он.
Программа обучения рассчитана на четыре дня и включает теоретический блок по органолептическому анализу, практические занятия по дегустации и оценке мёда и основы пыльцевого анализа. Занятия проведут эксперты из Кемерово — признанные специалисты в области оценки качества мёда. Выпускники курса получат свидетельства государственного образца и смогут участвовать в качестве экспертов в конкурсах мёда, а также передавать полученные знания местным пчеловодам.
Напомним, пчелы в Приморье стали массово гибнуть. Предположительно, всему виной опасный клещ. У одного из пасечников в Анучинском округе сохранилось всего семь пчелосемей из 27. Мор накрыл пасеки осенью, ближе к холодам. Точное количество погибших пчел не установлено. Стандартные методы борьбы с паразитом, якобы, оказались неэффективны.