Первых на Дальнем Востоке «медовых сомелье» подготовят в Приморье

Программа обучения рассчитана на четыре дня и включает теоретический блок по органолептическому анализу, практические занятия по дегустации и оценке мёда и основы пыльцевого анализа. Занятия проведут эксперты из Кемерово — признанные специалисты в области оценки качества мёда. Выпускники курса получат свидетельства государственного образца и смогут участвовать в качестве экспертов в конкурсах мёда, а также передавать полученные знания местным пчеловодам.