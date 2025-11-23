Выплата до 350 тысяч рублей — нужно лишь оформить ЭТО заявление

IrkutskMedia, 23 ноября. Во всех регионах России действует программа социальных контрактов — соглашений между гражданином и органами соцзащиты. Подать заявку можно через Госуслуги (12+), МФЦ или напрямую в соцзащиту, а заключают контракт на срок от трёх до двенадцати месяцев. Государство выдаёт выплаты, услуги и товары, а получатель обязуется трудоустроиться, открыть бизнес или развить подсобное хозяйство. Механизм направлен на тех, чей доход по независящим от них причинам опустился ниже прожиточного минимума.