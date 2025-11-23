Выплата до 350 тысяч рублей — нужно лишь оформить ЭТО заявление

IrkutskMedia, 23 ноября. Во всех регионах России действует программа социальных контрактов — соглашений между гражданином и органами соцзащиты. Подать заявку можно через Госуслуги (12+), МФЦ или напрямую в соцзащиту, а заключают контракт на срок от трёх до двенадцати месяцев. Государство выдаёт выплаты, услуги и товары, а получатель обязуется трудоустроиться, открыть бизнес или развить подсобное хозяйство. Механизм направлен на тех, чей доход по независящим от них причинам опустился ниже прожиточного минимума.
По информации с портала «Госуслуги», суть социального контракта проста: государство даёт ресурсы, но ожидает конкретных шагов. В роли получателей выступают малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, которым необходимо выбраться из затянувшейся финансовой паузы. После подачи заявления органы соцзащиты формируют индивидуальный список документов — от паспорта до свидетельств о рождении детей.
Выделяемые средства не превращаются в свободные деньги: программа жёстко привязана к целям. Одно из самых популярных направлений — поиск работы. Контракт предусматривает выплаты в первые месяцы трудоустройства, оплату профессионального обучения до 30 тысяч рублей, а также стипендию и стажировку у потенциального работодателя.
Тем, кто мечтает о собственном деле, предлагают весомый старт — единовременную выплату до 350 тысяч рублей и обучение предпринимательским навыкам. Для сельских жителей предусмотрена поддержка личного подсобного хозяйства: на развитие дают до 200 тысяч рублей и обучение основам аграрной работы.
Кроме того, программа помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В таких случаях предусмотрены ежемесячные или разовые выплаты сроком до полугода, а их размер зависит от региональных норм.
Региональные власти могут расширять список условий и возможностей соцконтракта, поэтому детали лучше уточнять по месту проживания. После получения денег нужно предоставить чеки и договоры, подтверждающие целевое использование. Если обязательства не выполнены, контракт прекращается, а поддержка прекращается вместе с ним.
Напомним, с 2024 года семьи в России могут оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет. Размер помощи привязан к детскому прожиточному минимуму в регионе и может достигать 18−20 тысяч рублей и выше. Главное — соответствовать условиям: среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум, ребёнок и мама — граждане РФ, а заявление подано в течение трёх лет после рождения малыша.