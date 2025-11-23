Европа обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Россию. Об этом написало издание The Telegraph.
— Европе не хватает денег и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, который оценивается в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против РФ или, тем более, оказать какое-либо сопротивление, — сказано в статье.
Отмечается, что европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснила газета, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях, передает РИА Новости.
— Европейские политики могут лгать Киеву и самим себе о своей преданности делу Украине, но цифры говорят правду, — заключил автор публикации.
Новый план Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца, уже готовятся дипломатические контрмеры. Об этом 21 ноября сообщили в Bild, ссылаясь на источник. Согласно данным издания, Берлин в срочном порядке «мобилизует европейских партнеров», так как Украину нужно уговорить не поддаваться давлению со стороны США.