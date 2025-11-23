Ричмонд
Telegraph: Европа лгала Украине о ее способности победить РФ

Европа обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Россию. Об этом написало издание The Telegraph.

Европа обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Россию. Об этом написало издание The Telegraph.

— Европе не хватает денег и вооружений, чтобы закрыть бюджетный дефицит Украины, который оценивается в 60 миллиардов долларов, оплатить комплексную оборону против РФ или, тем более, оказать какое-либо сопротивление, — сказано в статье.

Отмечается, что европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснила газета, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях, передает РИА Новости.

— Европейские политики могут лгать Киеву и самим себе о своей преданности делу Украине, но цифры говорят правду, — заключил автор публикации.

Новый план Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта сильно обеспокоил правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца, уже готовятся дипломатические контрмеры. Об этом 21 ноября сообщили в Bild, ссылаясь на источник. Согласно данным издания, Берлин в срочном порядке «мобилизует европейских партнеров», так как Украину нужно уговорить не поддаваться давлению со стороны США.