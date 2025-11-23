Ричмонд
Автомобиль влетел в вестибюль метро «Золотая Нива» в Новосибирске

Седан белого цвета на большой скорости пробил двери пятого входа станции и спустился по лестничному пролёту.

Источник: Om1 Новосибирск

Вечером 22 ноября в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль въехал в вестибюль станции метро «Золотая Нива», сообщают очевидцы происшествия.

Седан белого цвета на высокой скорости пробил двери пятого входа на улице Кошурникова и спустился по лестничному пролёту. После этого водитель самостоятельно покинул автомобиль и заявил, что отказали тормоза.

В результате инцидента никто не пострадал. На момент ДТП на лестнице не было людей. На месте работали аварийные службы, которые ликвидировали последствия необычного происшествия.