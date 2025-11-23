Ричмонд
Подрядчик опережает сроки: в декабре откроется новая дорога в микрорайоне Владивостока

Строительство дороги в микрорайоне Зеленый Угол идет с опережением сроков.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Зеленый угол перешли к заключительным этапам строительство дороги. Открытие планируют во второй половине декабря этого года, передает «Комсомольская правда» — Дальний Восток" со ссылкой на официальный канал мэра Владивостока Константина Шестакова.

Строящаяся дорога в микрорайоне Зеленый Угол примыкает к трассе Седанка — Патрокл. По завершении работ она должна существенно разгрузить транспортный поток в микрорайоне.

Подрядчик совершает работы с небольшим опережением — уже уложены два слоя асфальта и частично нанесена разметка. До полной готовности объекта осталась установка леерного ограждения, монтаж освещения и завершение разметки.

Открыть дорогу планируют во второй половине декабря этого года.

Ранее «Комсомольская правда» писала о создании участка велотропы на Русском острове.