Подрядчик опережает сроки: в декабре откроется новая дорога в микрорайоне Владивостока

В микрорайоне Зеленый угол перешли к заключительным этапам строительство дороги. Открытие планируют во второй половине декабря этого года, передает «Комсомольская правда» — Дальний Восток" со ссылкой на официальный канал мэра Владивостока Константина Шестакова.
Строящаяся дорога в микрорайоне Зеленый Угол примыкает к трассе Седанка — Патрокл. По завершении работ она должна существенно разгрузить транспортный поток в микрорайоне.
Подрядчик совершает работы с небольшим опережением — уже уложены два слоя асфальта и частично нанесена разметка. До полной готовности объекта осталась установка леерного ограждения, монтаж освещения и завершение разметки.
Открыть дорогу планируют во второй половине декабря этого года.
