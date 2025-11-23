Подрядчик опережает сроки: в декабре откроется новая дорога в микрорайоне Владивостока

В микрорайоне Зеленый угол перешли к заключительным этапам строительство дороги. Открытие планируют во второй половине декабря этого года, передает «Комсомольская правда» — Дальний Восток" со ссылкой на официальный канал мэра Владивостока Константина Шестакова.