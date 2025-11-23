Ричмонд
Врач Жвавый заявил, что инфекции в будущем станут неизлечимыми

Неконтролируемый прием антибиотиков спровоцирует противомикробную резистентность (ПМР) микроорганизмов и как следствие — невозможность лечить инфекции. Такое мнение высказал врач-инфекционист Семен Жвавый.

— Обычные инфекции становится труднее или даже невозможно вылечить, увеличивается длительность заболевания, что ведет к увеличению риска летального исхода, — сообщил он в беседе с изданием «МегаТюмень».

По его словам, при пессимистичном сценарии неизбежен рост смертности и расходов на медицинскую помощь. Вместе с тем у медиков будет ограничен выбор препаратов, потому что многие лекарства станут неэффективными.

Жвавый отметил, что зачастую пациенты злоупотребляют антибактериальными препаратами, принимая их рано и без видимой причины. В то время как по мере развития болезни подобрать терапию становится труднее, заключил инфекционист.

В последнее десятилетие наблюдается стремительное увеличение количества грибковых заболеваний среди населения, поражающих преимущественно людей с ослабленным иммунитетом. Лор-хирург Григорий Белозеров рассказал о том, что приводит к росту грибка и как он влияет на организм человека. По его словам, прием антибиотиков может способствовать развитию грибковых инфекций.