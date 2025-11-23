Врач Жвавый заявил, что инфекции в будущем станут неизлечимыми

В последнее десятилетие наблюдается стремительное увеличение количества грибковых заболеваний среди населения, поражающих преимущественно людей с ослабленным иммунитетом. Лор-хирург Григорий Белозеров рассказал о том, что приводит к росту грибка и как он влияет на организм человека. По его словам, прием антибиотиков может способствовать развитию грибковых инфекций.