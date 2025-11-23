В МВД рассказали, кем представляются телефонные мошенники для обмана детей

В МВД рассказали, что телефонные мошенники, пытающиеся обмануть детей, зачастую выдают себя за сотрудников учебных заведений. При этом они используют те же психологические приёмы, что и в мошеннических схемах против взрослых, адаптируя их под детскую аудиторию.