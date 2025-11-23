В МВД рассказали, кем представляются телефонные мошенники для обмана детей

В МВД рассказали, что телефонные мошенники, пытающиеся обмануть детей, зачастую выдают себя за сотрудников учебных заведений. При этом они используют те же психологические приёмы, что и в мошеннических схемах против взрослых, адаптируя их под детскую аудиторию.
По данным ведомства, злоумышленники нередко строят разговор так, чтобы вызвать доверие, создавая впечатление официального обращения со стороны школы или другого образовательного учреждения. Это позволяет им легче вовлечь ребёнка в диалог и склонить к нужным действиям.
Чаще всего такие мошенники упоминают несуществующие технические проблемы — например, сообщают о сбоях в доступе к электронному дневнику или требуют пройти регистрацию на каком-либо учебном сервисе. Эти уловки используются для получения личных данных или доступа к аккаунтам детей.
Ранее в Вологодской области мальчик перевел мошенникам 10 500 рублей и по их требованию ударил мать сковородой по голове.