Африка треснула: Учёные предупредили о грядущей страшной катастрофе

В Кильском университете заявили, что Африка распадается на части.

Источник: Комсомольская правда

Африка распадается на части. К такому выводу пришли учёные Кильского университета, сопоставив данные, полученные в конце 1960-х годов, с результатами современных исследований.

«Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части в процессе, известном как “рифтогенез”», — сказано в публикации в издании Journal of African Earth Sciences.

Сообщается, что процесс разделения закончится через 5−10 миллионов лет, в результате африканский континент распадётся на два массива суши.

Накануне микробиолог Хейзен заявил, что найдены следы существ, живших 3,33 миллиарда лет назад.

Также сообщалось, что ученые нашли в недрах Земли другую планету. Оказалось, что мы живем с ней вместе 4,5 миллиарда лет.

Тем временем конспирологи по всему миру ожидают контакта с 3I/ATLAS, считая межзвездный объект космическим кораблем внеземной цивилизации. Объект сблизится с Землей на минимальное расстояние 19 декабря 2025 года.