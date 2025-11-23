Африка треснула: Учёные предупредили о грядущей страшной катастрофе

Африка распадается на части. К такому выводу пришли учёные Кильского университета, сопоставив данные, полученные в конце 1960-х годов, с результатами современных исследований.
«Африканский континент смещается, растягивается и распадается на части в процессе, известном как “рифтогенез”», — сказано в публикации в издании Journal of African Earth Sciences.
Сообщается, что процесс разделения закончится через 5−10 миллионов лет, в результате африканский континент распадётся на два массива суши.
