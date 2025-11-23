Ричмонд
Красноярский ХК «Сокол» обыграл «Челны» на домашнем льду

«Сокол» одержал волевую домашнюю победу над «Челнами».

Источник: Комсомольская правда

22 ноября красноярский «Сокол» на своем льду одержал волевую победу над «Челнами» из Набережных Челнов. Матч Всероссийской хоккейной лиги состоялся в «Платинум Арене» и завершился со счетом 4:3.

Шайбы в ворота противника забросили: Алексей Цыплаков (дважды), Руслан Абянов и Илья Попов. Таким образом, после 26 игр «крылатые» с 34 очками располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

— Сложная игра именно в психологическом плане. Постарались абстрагировать ребят от того, что произошло в предыдущем матче, — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».

Уже 24 ноября октября красноярцы у себя дома сыграют против самарского ЦСК ВВС.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае продлили прием заявок на участие в программе «Земский тренер» до 28 ноября.