В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования

В документе уточняется, что инициатива предполагает обязать работодателей предоставлять по заявлению работников — как мужчин, так и женщин — два оплачиваемых дня в календарном году для прохождения медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к предстоящему родительству.