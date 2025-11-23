В ГД предложили ввести оплачиваемые дни для медобследования

Соответствующие обращения на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, а также министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеются в распоряжении РИА Новости.
«Прошу рассмотреть возможность разработки механизма, гарантирующего право работающих граждан на оплачиваемое освобождение от работы для прохождения медицинского обследования при планировании беременности», — сказано в обращениях парламентария.
В документе уточняется, что инициатива предполагает обязать работодателей предоставлять по заявлению работников — как мужчин, так и женщин — два оплачиваемых дня в календарном году для прохождения медицинских процедур и консультаций, связанных с подготовкой к предстоящему родительству.
Отмечается, что указанные дни не должны вычитаться из трудового времени и ежегодного оплачиваемого отпуска или оплачиваться в размере менее среднего заработка.
По мнению Чернышова, реализация данной меры будет способствовать снижению рисков возникновения патологий, повышению уровня здоровья новорожденных, и, как следствие, уменьшению долгосрочной нагрузки на систему здравоохранения. Он подчеркнул, что создание комфортных и гарантированных условий для будущих родителей является прямым вкладом в укрепление института семьи и достижение национальных целей в сфере демографии.