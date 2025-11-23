Качество уборки дорог в Новосибирске проверят специалисты

Специалисты оценят, как механизаторы и коммунальная техника справляются со снегом и наледью. В фокусе внимания окажется работа комбинированных дорожных машин (КДМ), тракторов МТЗ, машин «Чистик» и универсальных коммунальных машин. Отдельно проверят организацию погрузки и вывоза снега, а также очистку от наледи тротуаров, парковочных карманов, остановок общественного транспорта и подходов к станциям метро.