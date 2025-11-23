Ричмонд
Качество уборки дорог в Новосибирске проверят специалисты

Проверка будет в трех районах города.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил провести выездные инспекции по оценке качества зимней уборки улиц. 23 ноября проверки пройдут в Октябрьском, Дзержинском и Ленинском районах.

Работу дорожных служб проинспектирует департамент дорожно-благоустроительного комплекса под кураторством первого заместителя мэра Иосифа Кодалаева. В рейдах также примут участие представители районных администраций и руководители дорожных учреждений.

Специалисты оценят, как механизаторы и коммунальная техника справляются со снегом и наледью. В фокусе внимания окажется работа комбинированных дорожных машин (КДМ), тракторов МТЗ, машин «Чистик» и универсальных коммунальных машин. Отдельно проверят организацию погрузки и вывоза снега, а также очистку от наледи тротуаров, парковочных карманов, остановок общественного транспорта и подходов к станциям метро.

Всего в рамках инспекции будет обследовано около 50 участков улично-дорожной сети в трех районах города.