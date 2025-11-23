Ричмонд
Участки в районе улицы Адмирала Макарова перекрыли на два года

Движение на участках ул. Адмирала Макарова и бокового проезда Ленинградского шоссе перекрыли до 26 декабря 2027 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 21 ноября 2025 года до 26 декабря 2027 года участки ул. Адмирала Макарова и бокового проезда Ленинградского шоссе будут закрыты для движения. Это связано с проведением строительных работ. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий», — говорится в материале.

В пресс-службе добавили, что в этот же период на участках ул. Адмирала Макарова, Никольского тупика, бокового проезда Ленинградского шоссе и местного проезда в районе вл. 3А по 5-му Войковскому проезду будут недоступны для движения одна-две полосы.