Инспекторы МЧС предупреждают хабаровчан об опасности выхода на лед

«Лед на водоемах формируется неравномерно. Почти на всем протяжении береговой черты вдоль краевого центра есть места, где происходят сбросы теплых вод, сильное течение. Поэтому на таких участках покров всегда тоньше, а где-то не замерзает совсем и полыньи с открытой водой сохраняются всю зиму. Риск провалиться под лед здесь очень велик. Поэтому органами местного самоуправления выставлены запрещающие знаки, предусмотрены штрафные санкции. Однако наша задача не наказать, а предостеречь граждан от необдуманных поступков», — подчеркнул старший государственный инспектор — руководитель инспекторского отделения по Хабаровскому району Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко.