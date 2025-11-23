Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 ноября

У Тельцов выдастся удачный период для решения бытовых и финансовых вопросов. Следует обратить внимание на договоренности и регулярные платежи. Вечером можно свериться с бюджетом и планами по расходам, чтобы в будущем не упустить наиболее комфортные моменты для операций с деньгами.