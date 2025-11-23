Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвай полностью выгорел на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Инцидент произошел у дома № 67 на проспекте Дзержинского.

Источник: Сиб.фм

Инцидент произошел у дома № 67 на проспекте Дзержинского.

Трамвай полностью выгорел на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Информация появилась в паблике АСТ-54. Судя по видеозаписи, присланной подписчиком сообщаества, возгорание началось в середине вагона.

Пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. На месте также работала бригада скорой помощи.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, рассматриваются версии короткого замыкания электропроводки и неисправности оборудования трамвая. Специалисты проводят детальный осмотр обгоревшего вагона и опрашивают свидетелей произошедшего.