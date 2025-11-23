Инцидент произошел у дома № 67 на проспекте Дзержинского.
Трамвай полностью выгорел на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Информация появилась в паблике АСТ-54. Судя по видеозаписи, присланной подписчиком сообщаества, возгорание началось в середине вагона.
Пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. На месте также работала бригада скорой помощи.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, рассматриваются версии короткого замыкания электропроводки и неисправности оборудования трамвая. Специалисты проводят детальный осмотр обгоревшего вагона и опрашивают свидетелей произошедшего.