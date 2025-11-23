Как выбрать и обработать яйца на Новый год

Какой Новый год без оливье? А какой оливье — без вкусных и свежих яиц? Эта нехитрая истина заставляет нас накануне праздника с особым вниманием подходить к продуктовой полке. Выбор качественных яиц становится залогом того, что традиционное блюдо получится именно таким, каким мы его помним и любим.
Читайте в материале omsk.aif.ru о том, как выбрать яйца на салат к Новому году.
Как правильно выбирать яйца на Новый год 2026?
Чтобы ваши новогодние салаты были не только вкусными, но и безопасными, к выбору яиц стоит подойти со всей ответственностью. Начните с изучения упаковки: первым делом проверьте дату сортировки — чем свежее яйца, тем лучше. Также стоит отдавать предпочтение местным производителям, поскольку чем короче путь товара до прилавка, тем ниже риск повреждения при транспортировке, напоминает Роспотребнадзор.
Затем проведите тщательный визуальный осмотр. Убедитесь, что скорлупа целая, без трещин и сколов, а также чистая — на ней не должно быть перьев, помета или кровяных следов. Яйца должны иметь ровную поверхность и равномерный окрас, если речь о коричневых сортах.
Какие яйца ползенее — белые или коричневые?
Не стоит придавать значения цвету скорлупы или небольшим шероховатостям — на качество и вкус это не влияет.
«Окраска скорлупы зависит в первую очередь от породы кур — различают бело- и коричневоскорлупные кроссы, также встречаются голубые и зеленоватые цвета. Интенсивность окраски является индивидуальным признаком. На свойства яиц окраска влияния не оказывает», — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, и. о. завкафедрой птицеводства ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» доцент Инна Коршева.
Как правильно хранить яйца в холодильнике?
Сразу после покупки важно поместить яйца в холодильник, чтобы предотвратить размножение бактерий.
«Хранение при низкой температуре продляет срок годности яиц. ГОСТом предусмотрено хранение столовых яиц при температуре от 0 до плюс 20 до 25 суток, от минус 2 до 0 — до 90 суток. Правильно хранить яйца тупым концом вверх в холодильнике», — рассказывает Инна Коршева.
Какие яйца выбрать на салаты на Новый год 2026?
Что касается размера, то Роспотребнадзор напоминает, что он зависит от породы и возраста курицы, а не от питательной ценности. Так, самыми крупными являются яйца высшей категории (С0) весом от 65 до 75 грамм. Яйца первой категории (С1) относятся к средним и весят 55−65 грамм, а вторая категория (С2) — это мелкие яйца массой от 45 до 55 грамм.
Для новогодних блюд чаще всего выбирают категории С1 и С0 как наиболее универсальные. И помните: покупать этот продукт следует только в официальных торговых точках, избегая стихийных рынков и покупок «с машин» — это ваша главная гарантия безопасности.
Какие яйца полезнее?
На полках супермаркетов все чаще встречаются яйца с многообещающими названиями вроде «Здоровье», «Фитнес» или «Фитнес-спорт». Их повышенная стоимость невольно наводит покупателей на мысль, что внутри скрывается продукт с особыми свойствами, превосходящий обычные яйца.
«Надписи “Фитнес”, “Фитнес Спорт”, “Здоровье”
Согласно ГОСТ на пищевые яйца, «диетическими» называют яйца любых марок и категорий со сроком хранения до 7 дней, отличить их можно по маркировке — букве «Д» вместо «С» (которую мы видим на «столовых»). Яйца имеют практически одинаковый состав, но отличаются соотношением питательных веществ. Перепелиные яйца имеют некоторое преимущество за счет того, что редко вызывают аллергию, имеют хороший аминокислотный состав, и широко используются в детском питании. В них содержится больше витаминов А и В2, минеральных веществ — фосфора и железа.", — рассказывает Инна Коршева.
Как правильно мыть яйца?
Поверхность скорлупы нестерильна — на ней могут находиться возбудители опасных заболеваний, в первую очередь сальмонеллеза. Бактерии с грязной скорлупы легко переносятся на руки, кухонные поверхности и другие продукты при разбивании.
"Мыть следует непосредственно перед приготовлением, так как яйца покрыты тонкой прозрачной оболочкой, которая препятствует попаданию микроорганизмов внутрь яйца через поры скорлупы, и для хранения ее лучше оставить.
По требованиям СанПин, которые применяются на пищевых производствах, яйца необходимо мыть в 4 этапа — кратковременное замачивание, мытье моющим средством, потом дезинфицирующим, и ополаскивание. Для этого существуют специальные профессиональные средства. В домашних условиях можно помыть с обычным моющим средством в теплой воде, и обязательно помыть после этого руки", — рассказывает Инна Коршева.