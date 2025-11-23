Как выбрать и обработать яйца на Новый год

Согласно ГОСТ на пищевые яйца, «диетическими» называют яйца любых марок и категорий со сроком хранения до 7 дней, отличить их можно по маркировке — букве «Д» вместо «С» (которую мы видим на «столовых»). Яйца имеют практически одинаковый состав, но отличаются соотношением питательных веществ. Перепелиные яйца имеют некоторое преимущество за счет того, что редко вызывают аллергию, имеют хороший аминокислотный состав, и широко используются в детском питании. В них содержится больше витаминов А и В2, минеральных веществ — фосфора и железа.", — рассказывает Инна Коршева.