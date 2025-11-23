Как Тюмень пережила последствия ледяного дождя

На трассе Р-402 в Заводоуковском районе вечером 22 ноября произошли сразу два ДТП, движение осуществляется по одной полосе с организацией реверсивного движения. В самом городе на пересечении улиц Республики и Холодильной столкнулись паровозиком шесть автомобилей, а на улице 50 лет ВЛКСМ у моста «Стрела» — три автомобиля. Все инциденты произошли из-за образовавшейся на дорогах ледяной корки.