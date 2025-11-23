Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, с какими блюдами сочетается «Селедка под шубой»

Сочетаемость продуктов, из которых приготовлены блюда для новогоднего стола, имеет большое значение, отметил диетолог Поляков. Он подчеркнул, что если употреблять несочетаемые ингредиенты, то можно получить несварение.

Источник: Аргументы и факты

Блюда на новогоднем столе должны «перекликаться» по своим ингредиентам. Как отметил в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков, необходимо учитывать сочетаемость продуктов.

«Сильно много смешивать на Новый год не надо. Например, если в качестве закуски на новогоднем столе стоит “Селедка под шубой”, то логично было бы, чтобы и другие блюда были связаны с морепродуктами, с той же самой рыбой», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что салат можно употребить в качестве одного из вариантов перекуса до основного застолья, чтобы не копить чувство голода.

«Но не нужно в течение дня в желудок, как в мусорное ведро, сбрасывать абсолютно разные, иногда там несовместимые продукты питания. Такое смешивание может грозить несварением», — добавил он.

Ранее Поляков объяснил, как сделать блюда новогоднего стола полезными.