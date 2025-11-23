Диетолог Поляков сказал, с какими блюдами сочетается «Селедка под шубой»

Блюда на новогоднем столе должны «перекликаться» по своим ингредиентам. Как отметил в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков, необходимо учитывать сочетаемость продуктов.
«Сильно много смешивать на Новый год не надо. Например, если в качестве закуски на новогоднем столе стоит “Селедка под шубой”, то логично было бы, чтобы и другие блюда были связаны с морепродуктами, с той же самой рыбой», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что салат можно употребить в качестве одного из вариантов перекуса до основного застолья, чтобы не копить чувство голода.
«Но не нужно в течение дня в желудок, как в мусорное ведро, сбрасывать абсолютно разные, иногда там несовместимые продукты питания. Такое смешивание может грозить несварением», — добавил он.
Ранее Поляков объяснил, как сделать блюда новогоднего стола полезными.