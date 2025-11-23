Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 декабря 2025 года

С начала декабря 2025 года в Новосибирской области, как и по всей стране, начнут действовать законодательные нововведения, которые затронут различные сферы жизни. Изменения утверждены на федеральном уровне и будут применяться единообразно во всех регионах.
Одной из значимых мер станет пересмотр системы утилизационного сбора для транспортных средств. С 1 декабря размер платежа будет привязан к мощностным характеристикам двигателя автомобиля, что изменит финансовую нагрузку на владельцев транспорта.
Параллельно стартует новый этап внедрения цифровых удостоверений личности. Электронный паспорт получит расширенную функциональность — его можно будет использовать для идентификации в банковских учреждениях и при взаимодействии с финансовыми организациями. При этом для ряда юридически значимых действий по-прежнему потребуется предъявление традиционного бумажного документа.
Законодательные изменения направлены на актуализацию нормативной базы в соответствии с современными технологическими и экономическими реалиями.