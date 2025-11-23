Умер Пол Костелло, личный дизайнер одежды принцессы Дианы

Популярный дизайнер одежды Пол Костелло скончался на 81-м году жизни. Он известен, в том числе, как личный кутюрье принцессы Дианы. О кончине дизайнера сообщило издание Independent.
Британский кутюрье сотрудничал с принцессой Дианой с 1983 по 1997 годы. Он стал основателем бренда Paul Costelloe Collections. Модельер скончался в окружении своих близких. Его сразила непродолжительная болезнь, отмечается в статье.
Пол Костелло работал над деловыми образами принцессы Дианы. Он также одевал Олимпийскую сборную Ирландии.
В субботу, 22 ноября, скончался музыкант Олег Турко, один из основателей группы DZIDZIO. Ему было 58 лет. Церемония прощания пройдёт 23 ноября. Музыканта похоронят в Ивано-Франковске. Причины смерти не называются.