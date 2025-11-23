Ричмонд
Мошенники придумали способ заставить жертв инвестировать в криптовалюту

МВД: Аферисты дают жертвам ложную информацию о прибыли от инвестиций в крипту.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты усыпляют бдительность своих жертв, убеждая их в якобы получении прибыли от сделок с криптовалютой. Схему раскрыли в российском МВД.

Сообщается, что мошенники предлагают россиянам инвестировать в криптовалюту на ресурсах, которые на деле никак не связаны с криптобиржами. Аферисты представляются «успешными брокерами» и предлагают жертвам услуги по управлению их счетами. При этом в личном кабинете жертвы появляются сведения о якобы полученной от сделок прибыли.

Инвесторам иногда дают возможность выводить незначительные суммы, чтобы побудить их вкладывать новые средства в якобы успешный криптобизнес, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительное ведомство. Но финал предсказуем: в какой-то момент доступ к личному кабинету блокируется, а деньги похищаются.

Ранее эксперт Смирнов рассказал, как криптокошельки воруют с помощью лже-приложений.

Тем временем мошенники начали обманывать влюбленных россиянок, заставляя их якобы инвестировать в криптовалюту.

Также специалисты предупредили о новой волне мошенничеств, которые начинаются со взлома аккаунтов в мессенджерах. Получив доступ к переписке, злоумышленники от имени жертвы обращаются к ее друзьям и родственникам с просьбами о срочном переводе денег в криптовалюте.