Мошенники придумали способ заставить жертв инвестировать в криптовалюту

Сообщается, что мошенники предлагают россиянам инвестировать в криптовалюту на ресурсах, которые на деле никак не связаны с криптобиржами. Аферисты представляются «успешными брокерами» и предлагают жертвам услуги по управлению их счетами. При этом в личном кабинете жертвы появляются сведения о якобы полученной от сделок прибыли.