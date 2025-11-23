Автосалон занял парковки для инвалидов возле жилого дома в Новосибирске

В доме и во всём микрорайоне активно обсуждали ситуацию, когда на протяжении нескольких дней четыре парковочных места были заняты автомобилями. В автосалоне объяснили, что это было вынужденной мерой из-за большого количества машин, и принесли извинения жителям. В результате автомобили, обычно размещаемые на подземной парковке, были убраны.