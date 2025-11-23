В Красноярском крае обнаружили иностранцев, не вставших на воинский учет

Мероприятие провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Красноярскому гарнизону. В ходе проверки трех хостелов, где проживали мигранты из стран Средней Азии, были обнаружены 10 мужчин призывного возраста, которые, став гражданами РФ, проигнорировали обязанность постановки на воинский учет. По информации следствия, они планировали заняться этим вопросом «потом».
Все задержанные были доставлены в военный комиссариат для оформления необходимых документов. В СКР сообщили, что работа по выявлению таких граждан будет продолжена.
Ранее полицейские лишили гражданства РФ троих иностранцев, совершивших преступления в Красноярском крае.