Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2025

Что касается остальных частей региона, то в северных и западных районах пройдет небольшой снег. Порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с, а столбик термометра опустится до −15 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2025 и регионе.