Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2025

Погода в Иркутске 23 ноября 2025 года не порадует горожан теплом. Так, по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, в воскресенье будет преобладать холодный ветер.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с, температура −5…-7 градусов, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то в северных и западных районах пройдет небольшой снег. Порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с, а столбик термометра опустится до −15 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 ноября 2025 и регионе.