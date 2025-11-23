ВС Нидерландов атаковали обнаруженные над авиабазой Волкел БПЛА

Вооруженные силы Нидерландов предприняли попытку атаковать БПЛА, которые были обнаружены над авиабазой Волкел на юге страны. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны королевства.
Согласно заявлению ведомства, в субботу, 22 ноября, с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 21:00 до 23:00 по московскому времени) охрана авиабазы зафиксировала беспилотники в воздушном пространстве над объектом. Для их нейтрализации было использовано наземное вооружение. После этого дроны покинули район авиабазы, но проследить их дальнейшее перемещение не удалось.
Военные уведомили о произошедшем Королевскую жандармерию и полицию, которые продолжают расследование. Причины появления беспилотников и их принадлежность остаются неизвестными.
Также в Минобороны подчеркнули, что по соображениям безопасности не раскрывают способы обнаружения БПЛА и характеристики примененных против них средств.
15 неопознанных беспилотников заметили в Бельгии над авиабазой Эльзенборн на границе с ФРГ. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе бельгийского Минобороны. Отмечается, что правоохранители начали расследование инцидента. Военное ведомство воздержалось от комментариев о возможной принадлежности дронов.